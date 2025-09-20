Ричмонд
В Красноярском крае восстановили разрушенную дамбу

Дамба через реку Мельничная в Енисейске восстановлена.

Источник: Прокуратура Красноярского края

После вмешательства прокуратуры в Енисейске завершен ремонт дамбы через реку Мельничная, которая начала разрушаться в мае 2025 года и долгое время оставалась опасным объектом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Конструкция, возведенная более 50 лет назад, является одним из ключевых проездов к местному женскому монастырю. После появления разрушений дорожного полотна городская администрация ввела режим повышенной готовности, но к ремонтным работам так и не приступила.

Надзорное ведомство изначально приняло превентивные меры: объявило предостережение главе города и внесло представление с требованием ограничить доступ к объекту и восстановить его. Администрация заказала разработку сметы, однако дальнейшие работы были заблокированы из-за недостатка бюджетного финансирования.

Не дождавшись действий от местных властей, прокуратура обратилась в суд с иском о понуждении к исполнению обязанностей. Суд удовлетворил эти требования, что заставило администрацию изыскать необходимые средства и оперативно заключить договор с подрядчиком.

На данный момент работы по восстановлению целостности дамбы полностью завершены, и объект открыт для движения.

Ранее климатолог рассказал, почему топит улицы после сильных дождей.