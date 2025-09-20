В Ростовской области за ночь 20 сентября уничтожили 40 беспилотников

В Ростовской области с 23:00 мск 19 сентября до 06:00 мск 20 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Всего на территории РФ уничтожено 149 беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, что ранее глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале рассказал о восьми районах области, которые подверглись атаке БПЛА: Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском, Верхнедонском, Кашарском и Боковском.
