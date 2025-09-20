Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области за ночь 20 сентября уничтожили 40 беспилотников

В восьми районах Ростовской области уничтожили 40 БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 23:00 мск 19 сентября до 06:00 мск 20 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Всего на территории РФ уничтожено 149 беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что ранее глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале рассказал о восьми районах области, которые подверглись атаке БПЛА: Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском, Верхнедонском, Кашарском и Боковском.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше