Мешали дикие звери: в Приморье нашли потерявшегося грибника

Пожилой мужчина отправился из села Боголюбовка в лес за грибами. Когда к вечеру он так и не вышел на связь, близкие забили тревогу и обратились к спасателям. Несмотря на опасность в виде диких лесных зверей, мужчину удалось найти и доставить домой, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на ПРОО «ПримПоиск».
Мужчина вышел из дома 18 сентября в 11:09. Вечером того же дня никто не смог дозвониться до него. Близкие обратились за помощью, и в 00:15 следующего дня на поиски в лес вышли специалисты.
Продолжать поиски ночью стало опасно из-за диких животных, поэтому их перенесли на утро. В 11:30 потерявшийся вышел на связь через мобильный телефон. Он описал, что находится вокруг него. По этим ориентирам его обнаружили спустя почти два часа.
В поисках участвовали 50 человек — родственники, неравнодушные земляки, сотрудники официальных ведомств.