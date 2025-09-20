Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мешали дикие звери: в Приморье нашли потерявшегося грибника

Грибника нашли в лесу спустя сутки с начала похода в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

Пожилой мужчина отправился из села Боголюбовка в лес за грибами. Когда к вечеру он так и не вышел на связь, близкие забили тревогу и обратились к спасателям. Несмотря на опасность в виде диких лесных зверей, мужчину удалось найти и доставить домой, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на ПРОО «ПримПоиск».

Мужчина вышел из дома 18 сентября в 11:09. Вечером того же дня никто не смог дозвониться до него. Близкие обратились за помощью, и в 00:15 следующего дня на поиски в лес вышли специалисты.

Продолжать поиски ночью стало опасно из-за диких животных, поэтому их перенесли на утро. В 11:30 потерявшийся вышел на связь через мобильный телефон. Он описал, что находится вокруг него. По этим ориентирам его обнаружили спустя почти два часа.

В поисках участвовали 50 человек — родственники, неравнодушные земляки, сотрудники официальных ведомств.