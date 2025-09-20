Мешали дикие звери: в Приморье нашли потерявшегося грибника

Пожилой мужчина отправился из села Боголюбовка в лес за грибами. Когда к вечеру он так и не вышел на связь, близкие забили тревогу и обратились к спасателям. Несмотря на опасность в виде диких лесных зверей, мужчину удалось найти и доставить домой, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на ПРОО «ПримПоиск».