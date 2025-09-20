В Вейделевском районе Белгородской области запущен проект «Детский туризм»

Школьники Вейделевского района Белгородского района посетили Алексеевский муниципальный округ в ходе реализации проекта «Детский туризм» по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в районной администрации.
В селе Ильинка ребята возложили цветы к Братской могиле. Затем они посетили центр культурного развития «Импульс», где посмотрели обзорный видеоролик об округе и приняли участие в познавательной программе в Ильинской сельской библиотеке, а также побывали в детском саду «Калейдоскоп». В Алексеевском краеведческом музее школьники познакомились с историей города Алексеевки.
В школе № 4, которая открылась после капитального ремонта, дети приняли участие в обзорной экскурсии по учебным классам, а также попробовали вкусный и сытный обед от работников столовой. Финалом экскурсионной поездки стало посещение Парка культуры и отдыха, где произрастает более 70 видов деревьев и кустарников и обитают 70 животных и птиц.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это очень делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.