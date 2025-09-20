Омские сотрудники Госавтоинспекции спасли на дороге мужчину

Омские сотрудники Госавтоинспекции помогли спасти жизнь человека. Пассажиру проезжающего мимо автомобиля внезапно стало плохо.
Инцидент случился на дороге Омск-Черлак-Граница Республики Казахстан, в районе поселка Иртышский, где нес службу экипаж ГИБДД. К сотрудникам обратились за помощью люди из остановившегося рядом автомобиля. Они рассказали, что у его друга внезапно сильно заболел живот, ему требовалась срочная медицинская помощь.
Сотрудники Госавтоинспекции пересадили больного в патрульный автомобиль, включили спецсигналы и оперативно доставили мужчину в МСЧ № 4. В результате вовремя оказанной медицинской помощи жизнь мужчины была спасена.