Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские сотрудники Госавтоинспекции спасли на дороге мужчину

Ему потребовалась срочная медицинская помощь.

Источник: Комсомольская правда

Омские сотрудники Госавтоинспекции помогли спасти жизнь человека. Пассажиру проезжающего мимо автомобиля внезапно стало плохо.

Инцидент случился на дороге Омск-Черлак-Граница Республики Казахстан, в районе поселка Иртышский, где нес службу экипаж ГИБДД. К сотрудникам обратились за помощью люди из остановившегося рядом автомобиля. Они рассказали, что у его друга внезапно сильно заболел живот, ему требовалась срочная медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции пересадили больного в патрульный автомобиль, включили спецсигналы и оперативно доставили мужчину в МСЧ № 4. В результате вовремя оказанной медицинской помощи жизнь мужчины была спасена.