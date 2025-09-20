Более 528 тысяч приморцев прошли диспансеризацию по полису ОМС

Кроме того, с 2025 года действует президентский нацпроект «Семья», инициированный Владимиром Путиным. По нему поддерживают родителей, заботятся о репродуктивном здоровье и укрепляют семейные ценности. Главное — создать условия для долгой и активной жизни граждан. Поэтому существуют такие доступные обследования.