Более 528 тысяч приморцев прошли диспансеризацию по полису ОМС

В Приморье с начала 2025 года порядка 528 тысяч приморцев прошли диспансеризацию по полису ОМС.

Источник: Freepik

Последний позволил записаться и на 89 тысяч обследований репродуктивного здоровья бесплатно. Об этом пишет пресс-служба правительства со ссылкой на краевой Минздрав.

На консультациях с опытными специалистами пациенты могут узнать больше о своем организме, оценить риски развития хронических заболеваний. Например, на диспансеризации измеряют артериальное давление, берут анализы крови, делают ЭКГ, флюорографию, онкоскрининг и другие исследования — все зависит от возраста осматриваемого.

Кроме того, с 2025 года действует президентский нацпроект «Семья», инициированный Владимиром Путиным. По нему поддерживают родителей, заботятся о репродуктивном здоровье и укрепляют семейные ценности. Главное — создать условия для долгой и активной жизни граждан. Поэтому существуют такие доступные обследования.