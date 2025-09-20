Более 528 тысяч приморцев прошли диспансеризацию по полису ОМС

Последний позволил записаться и на 89 тысяч обследований репродуктивного здоровья бесплатно. Об этом пишет пресс-служба правительства со ссылкой на краевой Минздрав.
На консультациях с опытными специалистами пациенты могут узнать больше о своем организме, оценить риски развития хронических заболеваний. Например, на диспансеризации измеряют артериальное давление, берут анализы крови, делают ЭКГ, флюорографию, онкоскрининг и другие исследования — все зависит от возраста осматриваемого.
Кроме того, с 2025 года действует президентский нацпроект «Семья», инициированный Владимиром Путиным. По нему поддерживают родителей, заботятся о репродуктивном здоровье и укрепляют семейные ценности. Главное — создать условия для долгой и активной жизни граждан. Поэтому существуют такие доступные обследования.