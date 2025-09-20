В Тверской области стартовал инфотур «Дорогами великих князей и святителей»

Первый информационный тур для школьников «Дорогами великих князей и святителей» прошел в Тверской области в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в аппарате правительства региона.
Участниками первого тура стали ребята из Западнодвинского, Нелидовского, Торопецкого и Андреапольского округов. Всего в проекте, который продлится до конца осени, примут участие 620 школьников из разных уголков Тверской области. В программу информационного тура входят посещение исторического центра Твери, Свято-Успенского монастыря в Старице, связанного с патриархом Иовом, и Ржевского мемориала Советскому солдату. Затем участники отправятся в город Торопец, где могут совершить иммерсивную экскурсию по местам жизни и служения патриарха Московского и всея России Тихона.
«Сегодня мы развиваем суверенную национальную систему образования и воспитания, берем все лучшее, чем гордились дореволюционная и советская школы. В Тверской области с 2018 года в тесном сотрудничестве с нашей митрополией реализуется региональная Стратегия духовно-нравственного воспитания. Сегодня она охватывает в регионе все уровни образования, от детского сада до вуза», — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.