В Тверской области стартовал инфотур «Дорогами великих князей и святителей»

Участниками первого тура стали ребята из Западнодвинского, Нелидовского, Торопецкого и Андреапольского округов. Всего в проекте, который продлится до конца осени, примут участие 620 школьников из разных уголков Тверской области. В программу информационного тура входят посещение исторического центра Твери, Свято-Успенского монастыря в Старице, связанного с патриархом Иовом, и Ржевского мемориала Советскому солдату. Затем участники отправятся в город Торопец, где могут совершить иммерсивную экскурсию по местам жизни и служения патриарха Московского и всея России Тихона.