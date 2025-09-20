Ричмонд
Стало известно о завершении поисков пропавшей в Омске девушки

Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» сообщил о завершении поисков пропавшей в Омске 21-летней девушки.

Источник: РИА "Новости"

Ее местонахождение оставалось неизвестным с вечера четверга, 18 сентября 2025 года.

Известно, что девушка не жила в Омске, а приехала из р. п. Большеречье.

По информации поисковиков, пропавшую нашли живой. Детали случившегося не уточняются.