Стало известно о завершении поисков пропавшей в Омске девушки

Ее местонахождение оставалось неизвестным с вечера четверга, 18 сентября 2025 года.
Известно, что девушка не жила в Омске, а приехала из р. п. Большеречье.
По информации поисковиков, пропавшую нашли живой. Детали случившегося не уточняются.
Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» сообщил о завершении поисков пропавшей в Омске 21-летней девушки.
Ее местонахождение оставалось неизвестным с вечера четверга, 18 сентября 2025 года.
Известно, что девушка не жила в Омске, а приехала из р. п. Большеречье.
По информации поисковиков, пропавшую нашли живой. Детали случившегося не уточняются.