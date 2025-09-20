21 поликлинику в Петербурге введут в эксплуатацию в 2025 году

Петербург подтвердил статус лидера по высокотехнологичной помощи: в 2024 году ее получили 136 тысяч жителей. В планах — не менее 150 тысяч операций в год, с особым фокусом на трансплантацию, кардиохирургию, нейрохирургию и онкологию.