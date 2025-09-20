Ричмонд
21 поликлинику в Петербурге введут в эксплуатацию в 2025 году

Александр Беглов и Михаил Мурашко обсудили развитие здравоохранения и высокотехнологичной медицины в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Александр Беглов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обсудили в Смольном ключевые вопросы развития здравоохранения Петербурга. Основное внимание уделили строительству новых медобъектов, включая поликлиники, цифровизации и расширению высокотехнологичной медицинской помощи.

В 2025 году город введет 21 объект здравоохранения, включая новые корпуса больниц и поликлиники. Завершается переход медорганизаций на единую информационную систему, опыт которой перенимается у Москвы.

Петербург подтвердил статус лидера по высокотехнологичной помощи: в 2024 году ее получили 136 тысяч жителей. В планах — не менее 150 тысяч операций в год, с особым фокусом на трансплантацию, кардиохирургию, нейрохирургию и онкологию.

— Наша главная задача — обеспечить жителям города качественную и доступную медицинскую помощь, и мы последовательно движемся в этом направлении. Здоровье петербуржцев — один из десяти приоритетов развития Петербурга до 2030 года, — отметил Александр Беглов.

Также обсуждались специализированные проекты, включая «Серебряный возраст» и программу «Здоровье для СВОих». Губернатор поблагодарил министра за поддержку.

