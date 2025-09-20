Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В русскоязычных школах в Молдове введут многоязычное обучение

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Министерство образования и исследований Молдовы утвердило нормативную базу для внедрения многоязычного образования в школах с обучением на языках национальных меньшинств.

Источник: Sputnik.md

Новый документ направлен на то, чтобы обеспечить равные шансы всем ученикам, независимо от родного языка, а также их языковое и межкультурное развитие.

В рамках программы школьники будут изучать предметы на трех языках: на государственном языке (румынском), на родном языке обучения, а также на иностранных языках международного общения.

Документ предусматривает также повышение квалификации педагогов — проведение тренингов по применению современных методик преподавания, а также укрепление сотрудничества между школой, семьей и местной общиной.

Внедрение программы начнётся в пилотном формате в 2025/2026 и 2026/2027 учебных годах в ряде отобранных школ. По итогам анализа результатов проект будет скорректирован и распространён на национальном уровне.

Нормативная база включает план действий на 2025−2030 годы, модели многоязычного образования и механизмы организации и мониторинга процесса.