Жители Хабаровского края носят на руках сына с ОВЗ из-за отсутствия пандуса

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту нарушения прав ребенка-инвалида в поселке Де-Кастри Хабаровского края. Как сообщили в СК РФ, многодетная семья с подростком-инвалидом проживает в доме на улице Советской, где входная группа не оборудована пандусом, что вынуждает родителей переносить ребенка на руках. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.