Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Хабаровского края носят на руках сына с ОВЗ из-за отсутствия пандуса

Ситуацию взял на контроль Александр Бастрыкин.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту нарушения прав ребенка-инвалида в поселке Де-Кастри Хабаровского края. Как сообщили в СК РФ, многодетная семья с подростком-инвалидом проживает в доме на улице Советской, где входная группа не оборудована пандусом, что вынуждает родителей переносить ребенка на руках. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Несмотря на имеющееся судебное решение об установке подъемного устройства, меры по его исполнению не принимаются. Семье предлагается гусеничный подъемник, эксплуатация которого невозможна. Многочисленные обращения в различные инстанции не дали результатов.

Исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Данил Фисенко доложит о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. В региональном следственном управлении уже организована процессуальная проверка по данному факту.