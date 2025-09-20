Жители Хабаровского края носят на руках сына с ОВЗ из-за отсутствия пандуса

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту нарушения прав ребенка-инвалида в поселке Де-Кастри Хабаровского края. Как сообщили в СК РФ, многодетная семья с подростком-инвалидом проживает в доме на улице Советской, где входная группа не оборудована пандусом, что вынуждает родителей переносить ребенка на руках. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Несмотря на имеющееся судебное решение об установке подъемного устройства, меры по его исполнению не принимаются. Семье предлагается гусеничный подъемник, эксплуатация которого невозможна. Многочисленные обращения в различные инстанции не дали результатов.
Исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Данил Фисенко доложит о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. В региональном следственном управлении уже организована процессуальная проверка по данному факту.