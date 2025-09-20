Компании Калужской области приняли участие в выставке «ЦветыЭкспо-2025»

Участниками 15-й Международной выставки цветов и растений, техники и технологий для цветоводства и ландшафтного дизайна «ЦветыЭкспо-2025» стали две компании из Калужской области при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном агентстве развития бизнеса.
Выставка стала ключевой площадкой для поиска новых поставщиков, заключения контрактов и обмена опытом между лидерами отрасли. Около 400 экспонентов представили новейшие разработки в сферах производства и продажи цветов и растений, декоративного садоводства и ландшафтного дизайна, флористики и фитодизайна, селекции новых сортов и культур.
Среди участников — питомник, специализирующийся на выращивании туй и хвойных растений «Агросад» и предприятие в сфере промышленного растениеводства «Галантус».
«У нашего стенда всегда было очень много посетителей, люди делали фотографии нашей продукции, проявляли интерес, оставляли свои контакты и брали наши буклеты и визитки. В целом мероприятие прошло успешно. Помимо встреч с клиентами, с которыми мы работаем в настоящее время, о нас узнали и проявили интерес еще несколько достаточно крупных клиентов, сотрудничество с которыми мы расцениваем как очень вероятное в ближайшее время», — отметила специалист по внешнеэкономической деятельности и тендерной деятельности компании «Галантус» Наталья Фатун.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.