Компании Калужской области приняли участие в выставке «ЦветыЭкспо-2025»

«У нашего стенда всегда было очень много посетителей, люди делали фотографии нашей продукции, проявляли интерес, оставляли свои контакты и брали наши буклеты и визитки. В целом мероприятие прошло успешно. Помимо встреч с клиентами, с которыми мы работаем в настоящее время, о нас узнали и проявили интерес еще несколько достаточно крупных клиентов, сотрудничество с которыми мы расцениваем как очень вероятное в ближайшее время», — отметила специалист по внешнеэкономической деятельности и тендерной деятельности компании «Галантус» Наталья Фатун.