Перерасчет пенсий и уточнение стажа: как обманывают крымчан

Когда жертва уже попалась на «крючок», ей предлагают записаться на прием и продиктовать код из сообщения, которое пришло на телефон. В крымском отделении Соцфонда РФ призывают не проходить по непонятым ссылкам, а также напоминают, что сотрудники СФР не ходят по домам с предложением решить социальные вопросы и не просят предоставить персональные данные: номер банковской карты, пин-код, пароль от личного кабинета, данные паспорта, СНИЛС.