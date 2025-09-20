Ричмонд
Перерасчет пенсий и уточнение стажа: как обманывают крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости Крым. Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана крымчан под видом оказания социальных услуг. Об этом предупреждают в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

«Аферисты могут представляться работниками организаций, доставляющих пенсии и пособия, юристами, сотрудниками социальных служб. Они звонят крымчанам под разными предлогами: перерасчет пенсии в сторону увеличения, дополнительные выплаты для определенной категории граждан, уточнение стажа. Кроме того, мошенники могут пугать прекращением уже назначенных пособий и штрафами», — предупредили в организации.

Когда жертва уже попалась на «крючок», ей предлагают записаться на прием и продиктовать код из сообщения, которое пришло на телефон. В крымском отделении Соцфонда РФ призывают не проходить по непонятым ссылкам, а также напоминают, что сотрудники СФР не ходят по домам с предложением решить социальные вопросы и не просят предоставить персональные данные: номер банковской карты, пин-код, пароль от личного кабинета, данные паспорта, СНИЛС.

«Настоятельно рекомендуем жителям полуострова не доверять сомнительным предложениям и не пользоваться платными услугами при оформлении пенсий и пособий. Региональное Отделение СФР оказывает все услуги только в своих клиентских службах, в МФЦ и онлайн через портал Госуслуг, которые предоставляются абсолютно бесплатно», — акцентировали в сообщении.

Ранее в пресс-службе МВД по республике сообщили, что крымчане отдали дистанционным мошенникам за минувшую неделю 23 миллиона рублей.