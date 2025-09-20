Ричмонд
Стало известно, почему в Красноярске не работает интернет 20 сентября

Проблемы с мобильным интернетом продолжаются.

Источник: Freepik

В Красноярске продолжаются проблемы с мобильным интернетом. По данным портала Downdetector, из Красноярского края за сутки поступило 386 жалоб, за последний час — девять.

Сбои фиксируются не только у мобильных операторов, но и у обычных интернет-провайдеров. Не работают некоторые важные сайты.

Отметим, что проблемы возникают не только в Красноярске, но и других городах края — Норильске, Железногорске и т. д.

В Красноярске наиболее проблемная ситуация с мобильным интернетом — в Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном районах. Без доступа в мобильный интернет сидят жители улиц Годенко, Ладо Кецховели, Новосибирской, Киренского, пр. Свободный, Красноярский рабочий, Копылова и многих других.

При этом работают приложения и сайты из «белого списка» — «Госуслуги», сервисы Яндекса, отечественные мессенджеры и некоторые другие.

Когда восстановят интернет, неизвестно. С помощью ограничений прикрывают важные объекты в Красноярске и крае, но какие конкретно, не уточняется.

Пользователям предлагают переходить на проводной интернет и Wi-Fi. Однако очереди на подключение могут занимать месяц.

Напомним, что проблемы с интернетом в Красноярском крае начались с 26 июля. В других регионах также вводят ограничения. Например, в Туве.