Стало известно, почему в Красноярске не работает интернет 20 сентября

В Красноярске продолжаются проблемы с мобильным интернетом. По данным портала Downdetector, из Красноярского края за сутки поступило 386 жалоб, за последний час — девять.
Сбои фиксируются не только у мобильных операторов, но и у обычных интернет-провайдеров. Не работают некоторые важные сайты.
Отметим, что проблемы возникают не только в Красноярске, но и других городах края — Норильске, Железногорске
В Красноярске наиболее проблемная ситуация с мобильным интернетом — в Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном районах. Без доступа в мобильный интернет сидят жители улиц Годенко, Ладо Кецховели, Новосибирской, Киренского, пр. Свободный, Красноярский рабочий, Копылова и многих других.
При этом работают приложения и сайты из «белого списка» — «Госуслуги», сервисы Яндекса, отечественные мессенджеры и некоторые другие.
Когда восстановят интернет, неизвестно. С помощью ограничений прикрывают важные объекты в Красноярске и крае, но какие конкретно, не уточняется.
Пользователям предлагают переходить на проводной интернет и Wi-Fi. Однако очереди на подключение могут занимать месяц.
Напомним, что проблемы с интернетом в Красноярском крае начались с 26 июля. В других регионах также вводят ограничения. Например, в Туве.