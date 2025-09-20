Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый знак с табличкой о работе дронов появится на дорогах Беларуси

ГАИ Беларуси сказала о новом дорожном знаке, связанном с работой дронов.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция предупредила белорусов о новом дорожном знаке, связанном с работой дронов. Подробнее рассказали в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Так, в ГАИ сообщили о появлении новой информационной таблички, которую установят на трассах в Минской области.

Новый дорожный знак будет предупреждать белорусов о контроле с воздуха. Его будут устанавливать в потенциально опасных местах трасс, которые были определены сотрудниками ГАИ в ходе анализа мест нарушений водителями правил обгона. На этих участках и будут устанавливать дорожный знак, связанный с работой дронов.

— Определен 21 участок на автомобильных дорогах, на которых планируется информирование водителей о возможности контроля соблюдения Правил дорожного движения Беларуси при помощи беспилотных летательных аппаратов, — прокомментировали в УГАИ.

Новый дорожный знак буде сопровождать табличка о том, что видеонаблюдение ведется на протяжении 600 метров. В ГАИ отмечают, что даже при отсутствии беспилотника знак будет действовать в качестве превентивной меры, снижая риск нарушений.

— БПЛА отслеживают обгоны, пересечения сплошной линии и другие маневры, — указали в ГАИ.

До этого МВД показало другой новый дорожный знак, который установят в Беларуси.

Еще ГАИ предупредила о масштабной спецакции в Беларуси: «Выбыли наряды спецподразделения “Стрела” и экипажи трех областей».

Тем временем семь авто попали в массовое ДТП на МКАД в Минске.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше