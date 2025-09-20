В Ивановской области прошел профориентационный форум для школьников

Профориентационный форум для школьников «Россия — мои горизонты» состоялся 8−13 сентября в Ивановской области по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в департаменте образования и науки региона.
В мероприятии приняли участие более 300 школьников 6−11-х классов. На форуме ребята смогли узнать о профессиях будущего через практический опыт, информацию об инновациях и живое общение с экспертами. Дети шили игрушки и аксессуары на мастер-классах, программировали роботов и создавали 3D-модели, узнавали об агротуризме будущего с дронами и IT-технологиями, а также прокачивали гибкие навыки (soft skills) на психологических тренингах.
Кроме того, в рамках форума 193 педагога-навигатора из Ивановской области прошли образовательный интенсив. Самые активные из них 18 сентября отправились в Сколково, где состоится финал мероприятия.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.