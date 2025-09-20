В Ивановской области прошел профориентационный форум для школьников

В мероприятии приняли участие более 300 школьников 6−11-х классов. На форуме ребята смогли узнать о профессиях будущего через практический опыт, информацию об инновациях и живое общение с экспертами. Дети шили игрушки и аксессуары на мастер-классах, программировали роботов и создавали 3D-модели, узнавали об агротуризме будущего с дронами и IT-технологиями, а также прокачивали гибкие навыки (soft skills) на психологических тренингах.