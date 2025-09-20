Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кубань экспортировала более 436 тысяч тонн масложировой продукции

Подсолнечное, рапсовое и соевое масла, маргарин и майонезные соусы закупают страны Восточной и Западной Европы.

Свыше 436 тыс. тонн масложировой продукции отправили на экспорт предприятия Краснодарского края с начала года. Развитие внешней торговли отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Масложировые комбинаты поставляют на экспорт подсолнечное, рапсовое и соевое масла, а также маргарин, майонезные соусы и жмыхи. Наибольший объем экспорта такой продукции приходится на страны Азии. Ее закупают страны Восточной и Западной Европы.

«Высокий спрос отмечен на подсолнечное масло. В этом году уже экспортировано около 250 тысяч тонн масла. Также высокие показатели по поставкам соевого масла — 100,1 тысячи тонн», — отметила начальник отдела экспорта продукции АПК Минсельхоза Кубани Екатерина Ровная.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.