Кубань экспортировала более 436 тысяч тонн масложировой продукции

Свыше 436 тыс. тонн масложировой продукции отправили на экспорт предприятия Краснодарского края с начала года. Развитие внешней торговли отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.
Масложировые комбинаты поставляют на экспорт подсолнечное, рапсовое и соевое масла, а также маргарин, майонезные соусы и жмыхи. Наибольший объем экспорта такой продукции приходится на страны Азии. Ее закупают страны Восточной и Западной Европы.
«Высокий спрос отмечен на подсолнечное масло. В этом году уже экспортировано около 250 тысяч тонн масла. Также высокие показатели по поставкам соевого масла — 100,1 тысячи тонн», — отметила начальник отдела экспорта продукции АПК Минсельхоза Кубани Екатерина Ровная.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.