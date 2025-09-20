В Волгограде прошла конференция по антикризисным стратегиям для бизнеса

Мероприятие собрало участников из Волгоградской, Владимирской, Калининградской, Ростовской областей, Республики Калмыкия и Ханты-Мансийского автономного округа. На пленарной дискуссии с докладом о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) выступил зампредседателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области Евгений Усков. В конференции также приняли участие представители коллегии адвокатов и адвокатской палаты, прокуратуры и ГУ МВД России по региону.