В Волгограде прошла конференция по антикризисным стратегиям для бизнеса

Межрегиональная конференция «Антикризисные стратегии и новые возможности для бизнеса в 2025 году» состоялась 16 сентября в Волгограде в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в комитете экономической политики и развития Волгоградской области.
Мероприятие собрало участников из Волгоградской, Владимирской, Калининградской, Ростовской областей, Республики Калмыкия и Ханты-Мансийского автономного округа. На пленарной дискуссии с докладом о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) выступил зампредседателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области Евгений Усков. В конференции также приняли участие представители коллегии адвокатов и адвокатской палаты, прокуратуры и ГУ МВД России по региону.
«Наша задача сегодня — обсудить проблемные моменты, услышать предложения, перенять полезный опыт нашего и других регионов. Конференция связана с рассмотрением сложных вопросов уголовного права, налогового администрирования, поэтому в числе присутствующих — представители Следственного комитета и налоговых органов», — отметила региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Ольга Устинова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.