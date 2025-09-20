Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде прошла конференция по антикризисным стратегиям для бизнеса

Участники в том числе узнали больше о мерах поддержки субъектов МСП.

Межрегиональная конференция «Антикризисные стратегии и новые возможности для бизнеса в 2025 году» состоялась 16 сентября в Волгограде в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в комитете экономической политики и развития Волгоградской области.

Мероприятие собрало участников из Волгоградской, Владимирской, Калининградской, Ростовской областей, Республики Калмыкия и Ханты-Мансийского автономного округа. На пленарной дискуссии с докладом о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) выступил зампредседателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области Евгений Усков. В конференции также приняли участие представители коллегии адвокатов и адвокатской палаты, прокуратуры и ГУ МВД России по региону.

«Наша задача сегодня — обсудить проблемные моменты, услышать предложения, перенять полезный опыт нашего и других регионов. Конференция связана с рассмотрением сложных вопросов уголовного права, налогового администрирования, поэтому в числе присутствующих — представители Следственного комитета и налоговых органов», — отметила региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Ольга Устинова.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.