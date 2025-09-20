Белоруссия поддерживает формирование глобальной среды для развития науки

«Республика Беларусь, следуя мировым тенденциям, особое внимание уделяет вопросам цифровой трансформации экономики, развитию ее высокотехнологичных секторов и региональных брендов. Наша страна гордится своей инновационной инфраструктурой — сетью технологических парков, охватывающих все регионы, а также демонстрирует серьезные успехи в сфере информационных технологий, признанные на мировом уровне. Мы наращиваем компетенции в микро- и наноэлектронике, приборостроении, промышленных биотехнологиях и электротранспорте. Именно в Беларуси создан самый большой карьерный самосвал на планете», — отметил Лукашенко.