В Хабаровске прошли эстафета и забег Кросс нации

В Хабаровске сегодня объединились сразу два спортивных праздника — традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам города и массовый забег «Кросс нации». Оба события собрали рекордное количество участников и зрителей, став заметной частью культурной и спортивной жизни столицы края, сообщает телеграм-канал «Социальный Хабаровск».
Эстафета в этом году была приурочена к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. В церемонии открытия участвовал заместитель мэра города по социальным вопросам Антон Ярошенко. По центральным улицам Хабаровска пробежали 97 команд — всего 1067 человек. Это школьники, студенты, трудовые коллективы и профессиональные спортсмены, которые традиционно соревнуются плечом к плечу.
Не меньший интерес вызвал и «Кросс нации». На старт вышли более двух сотен человек, среди них дети, молодёжь и представители старшего поколения. Каждый участник получил возможность проверить свои силы и выносливость, а для многих забег стал символом личной победы и приобщения к здоровому образу жизни.
Организаторы отметили, что год от года число желающих участвовать в подобных мероприятиях растёт. Популярность бега подтверждается не только статистикой, но и атмосферой праздника, когда целые семьи выходят поддержать спортсменов.
Церемония награждения завершила оба события: лучшие спортсмены получили кубки, медали и дипломы. Но главный результат, как подчеркнули участники, — это возможность показать, что спорт остаётся неотъемлемой частью жизни хабаровчан.