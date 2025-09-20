В Хабаровске прошли эстафета и забег Кросс нации

Не меньший интерес вызвал и «Кросс нации». На старт вышли более двух сотен человек, среди них дети, молодёжь и представители старшего поколения. Каждый участник получил возможность проверить свои силы и выносливость, а для многих забег стал символом личной победы и приобщения к здоровому образу жизни.