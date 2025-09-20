Ричмонд
В Хабаровске прошли эстафета и забег Кросс нации

Тысячи участников сделали спорт главным событием дня.

Источник: Соцсети

В Хабаровске сегодня объединились сразу два спортивных праздника — традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам города и массовый забег «Кросс нации». Оба события собрали рекордное количество участников и зрителей, став заметной частью культурной и спортивной жизни столицы края, сообщает телеграм-канал «Социальный Хабаровск».

Эстафета в этом году была приурочена к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. В церемонии открытия участвовал заместитель мэра города по социальным вопросам Антон Ярошенко. По центральным улицам Хабаровска пробежали 97 команд — всего 1067 человек. Это школьники, студенты, трудовые коллективы и профессиональные спортсмены, которые традиционно соревнуются плечом к плечу.

Не меньший интерес вызвал и «Кросс нации». На старт вышли более двух сотен человек, среди них дети, молодёжь и представители старшего поколения. Каждый участник получил возможность проверить свои силы и выносливость, а для многих забег стал символом личной победы и приобщения к здоровому образу жизни.

Организаторы отметили, что год от года число желающих участвовать в подобных мероприятиях растёт. Популярность бега подтверждается не только статистикой, но и атмосферой праздника, когда целые семьи выходят поддержать спортсменов.

Церемония награждения завершила оба события: лучшие спортсмены получили кубки, медали и дипломы. Но главный результат, как подчеркнули участники, — это возможность показать, что спорт остаётся неотъемлемой частью жизни хабаровчан.