Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Новоомский простятся с героем СВО

Прощание состоится в понедельник, 22 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Администрация поселка Новоомский Омского района на своей официальной странице «ВКонтакте» сообщила траурную новость — на СВО погиб земляк.

Алексей Краецкий ушел в зону спецоперации по контракту с минобороны. Погиб в апреле 2025 году при выполнении боевых задач.

«Алексей отдал жизнь ради обеспечения безопасности родной страны и своего народа, показал пример стойкости и верности родине. Он с честью и достоинством исполнил воинский долг», — отмечается в сообщении.

Отпевание бойца состоится 22 сентября с 11: 00 до 12: 00 час в Воскресенском военном соборе, по адресу город Омск, улица Партизанская, 16. Траурный митинг и прощание пройдет на кладбище поселка Новоомский в 12:45.