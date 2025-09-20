В Вологде модернизируют детскую библиотеку № 7

«Учреждение станет пятой модельной библиотекой в Вологде. Подобный формат пользуется популярностью среди вологжан, и после модернизации в библиотеках становится больше читателей и в целом посетителей. Это не просто центры чтения, но и точки притяжения для жителей микрорайонов. Безусловно, работа по увеличению числа модельных библиотек будет продолжена при поддержке правительства области и губернатора Георгия Филимонова», — отметил мэр Вологды Сергей Жестянников.