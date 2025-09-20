В Вологде модернизируют детскую библиотеку № 7

Детскую библиотеку № 7 обновят в Вологде в следующем году по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в городской администрации.
Концепция будущей модельной библиотеки — «Книги. Общение. Творчество». В отделке будут акценты из ярких малинового и желтого цветов, граффити, металлические элементы и неоновая подсветка. Помещения полностью отремонтируют и проведут перепланировку, чтобы выделить функциональные зоны: читальный зал, зону для мероприятий и служебные помещения. Также будут обновлены все коммуникации и санузел, учреждение приспособят для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
«Учреждение станет пятой модельной библиотекой в Вологде. Подобный формат пользуется популярностью среди вологжан, и после модернизации в библиотеках становится больше читателей и в целом посетителей. Это не просто центры чтения, но и точки притяжения для жителей микрорайонов. Безусловно, работа по увеличению числа модельных библиотек будет продолжена при поддержке правительства области и губернатора Георгия Филимонова», — отметил мэр Вологды Сергей Жестянников.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.