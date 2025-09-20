Архангельский центр провел «Мастерскую инженерной мысли» в Удмуртии

Центр молодых исследователей «Полюс» из Архангельска организовал «Мастерскую инженерной мысли» в Удмуртии по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в агентстве по делам молодежи Архангельской области.
Мероприятие собрало около 100 учеников старших классов, увлеченных технологиями и инженерными специальностями. Программа включала лекции и практические занятия по разработке беспилотных летательных аппаратов, программированию, 3D-моделированию, цифровому дизайну и работе с современными программами. Команды работали над идеями и защищали перед экспертами свои проекты, лучшие из которых получат поддержку. Следующие смены «Мастерской инженерной мысли» пройдут в Пскове, Сургуте и Великом Новгороде.
«За три дня участники получили знания от проектирования и 3D-печати до работы с нейросетями и киберзащитой. Мы видим заинтересованность молодежи в развитии инженерных компетенций: некоторые проекты уже имеют прикладную направленность и будут дорабатываться вместе с экспертами, а некоторые презентации могут рассчитывать на гранты», — отметил руководитель смены Михаил Маргасов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.