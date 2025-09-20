Архангельский центр провел «Мастерскую инженерной мысли» в Удмуртии

«За три дня участники получили знания от проектирования и 3D-печати до работы с нейросетями и киберзащитой. Мы видим заинтересованность молодежи в развитии инженерных компетенций: некоторые проекты уже имеют прикладную направленность и будут дорабатываться вместе с экспертами, а некоторые презентации могут рассчитывать на гранты», — отметил руководитель смены Михаил Маргасов.