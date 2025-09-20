Администрация Губахи игнорирует решение суда о предоставлении жилья сироте

Администрация Губахи Пермского края игнорирует решение суда о предоставлении жилья сироте, сообщает пресс-служба следственного комитета России.
Сообщается, что девушка, имеющая право на получение квартиры от государства, уже долгое время не может реализовать это право. При этом мэрия города игнорирует судебное решение о предоставлении ей жилья.
Из-за нарушения прав сироты региональный следственный комитет инициировал доследственную проверку. Ситуация дошла до главы СКР Александра Бастрыкина, который потребовал предоставить отчёт о ходе и результатах проверки.
«Глава ведомства поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Сафонову В. А. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — рассказали в центральном аппарате ведомства.
Напомним, ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя следственного управления по Пермскому краю Дениса Головкина доклад по делу о нарушении прав жильцов дома с износом 95% в Чайковском.