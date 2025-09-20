В компании Саратовской области на 144% выросло производство полуфабрикатов

На данном участке в результате комплексной работы команды предприятия и экспертов регионального центра компетенций (РЦК) было снижено время всего процесса изготовления продукции на 62,5%, также на 60% выросла эффективность используемого оборудования на потоке. Бережливому производству обучились уже 32 сотрудника. Кроме того, компания подготовила двух сертифицированных инструкторов, которые теперь будут тиражировать успешные практики на другие производственные участки.