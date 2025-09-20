В компании Саратовской области на 144% выросло производство полуфабрикатов

Предприятие «Микпром» в Саратовской области увеличило выработку на участке по изготовлению полуфабрикатов и фарша на 144%. Это стало возможным благодаря его участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.
На данном участке в результате комплексной работы команды предприятия и экспертов регионального центра компетенций (РЦК) было снижено время всего процесса изготовления продукции на 62,5%, также на 60% выросла эффективность используемого оборудования на потоке. Бережливому производству обучились уже 32 сотрудника. Кроме того, компания подготовила двух сертифицированных инструкторов, которые теперь будут тиражировать успешные практики на другие производственные участки.
«Работа по оптимизации продолжается. ООО “Микпром” уже приступило к реализации нового проекта по оптимизации планирования производства в соответствии с планом продаж», — отметил руководитель РЦК Андрей Пичкуров.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.