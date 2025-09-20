Ричмонд
Обновленный бассейн в Березниках стал востребованным спортивным объектом

В бассейне «Кристалл» в Березниках плаванием и другими водными видами спорта, общефизической подготовкой занимаются 500 детей и подростков. Ежедневно бассейн принимает до 1300 человек.

Капитальный ремонт бассейна был произведен в рамках программы преобразования территорий Верхнекамья. При этом обновили чашу бассейна, обходные дорожки, душевые, вышки для прыжков в воду, модернизировали водоподготовку. А новые стартовые тумбы и система фиксации времени заплывов позволяют проводить здесь краевые и всероссийские соревнования.