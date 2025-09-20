Ричмонд
Жителей севера Омской области предупредили о беспилотниках

На территории Знаменского района полтора месяца будут проводить специальные работы.

Источник: Аргументы и факты

Жителей Знаменского района Омской области уведомили о запуске беспилотников в небе над территорией поселений. Летать БПЛА будут с 17 сентября по 31 октября в связи с плановыми работами по газификации. Об этом информирует местная администрация.

Беспилотники будут задействованы для проведения внутреннего контроля инженерно-изыскательских работ. Все полёты строго контролируются и ведутся в соответствии с обозначенным планом.

Ранее беспилотники использовали в небе над Полтавским районом.

Незаконный запуск без разрешения на территории Омской области карается большим штрафом. Несколько прецендентов в Омске уже фиксировали. Чаще всего омичи оказываются незнакомы с законодательством и запускают в небо личные беспилотники.

