Жителей севера Омской области предупредили о беспилотниках

Жителей Знаменского района Омской области уведомили о запуске беспилотников в небе над территорией поселений. Летать БПЛА будут с 17 сентября по 31 октября в связи с плановыми работами по газификации. Об этом информирует местная администрация.
Беспилотники будут задействованы для проведения внутреннего контроля инженерно-изыскательских работ. Все полёты строго контролируются и ведутся в соответствии с обозначенным планом.
Ранее беспилотники использовали в небе над Полтавским районом.
Незаконный запуск без разрешения на территории Омской области карается большим штрафом. Несколько прецендентов в Омске уже фиксировали. Чаще всего омичи оказываются незнакомы с законодательством и запускают в небо личные беспилотники.