Дима Билан высказался о белорусской участнице «Интервидения» Насте Кравченко

Российский певец и посол международного музыкального конкурса «Интервидение» Дима Билан высказался о белорусской участнице Насте Кравченко, пишет БелТА.
Певец признался, что активно следит за участниками. При этом Дима Билан сказал, что может выделить среди других участников представителей Беларуси и Казахстана. Говоря о белоруске, артист подчеркнул, что она заслуженно получает много внимание.
— Она смогла собрать много внимания — и это заслуженно, — сказал Билан о Кравченко.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября на площадке «Live Арена» в Москве. Участниками конкурса станут представители из более чем двадцати стран. Победителя выберет международное профессиональное жюри. В том числе белоруска вошла в жюри конкурса «Интервидение», который пройдет в Москве.
