В Свердловской области начались интенсивы для волонтеров культуры

«Проектная деятельность и грамотное использование грантовой поддержки — ключевые факторы успешного развития культурных инициатив в регионах. Это не просто способ получить финансирование, а инструмент для реализации креативных идей, создания новых форматов и привлечения широких аудиторий. Наша задача — помочь волонтерам и организаторам не только освоить эти механизмы, но и научиться эффективно планировать, продвигать и масштабировать свои проекты, чтобы они приносили реальную пользу и становились точками притяжения для местных сообществ», — подчеркнула Светлана Маковкина.