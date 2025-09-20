В Свердловской области начались интенсивы для волонтеров культуры

Образовательные интенсивы для волонтеров культуры начались в Свердловской области в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Первый интенсив прошел в городе Ирбите 19 сентября. Доцент Уральского института управления — филиала РАНХиГС, менеджер проектов по развитию территорий Корпорации развития Среднего Урала Светлана Маковкина рассказала о социальном проектировании в учреждениях культуры и эффективной работе с грантами. Также состоялся мастер-класс «Словесная импровизация: как превратить паузу в находку». Следующие интенсивы запланированы на 28 октября в Нижнем Тагиле и на 29 октября в селе Байны.
«Проектная деятельность и грамотное использование грантовой поддержки — ключевые факторы успешного развития культурных инициатив в регионах. Это не просто способ получить финансирование, а инструмент для реализации креативных идей, создания новых форматов и привлечения широких аудиторий. Наша задача — помочь волонтерам и организаторам не только освоить эти механизмы, но и научиться эффективно планировать, продвигать и масштабировать свои проекты, чтобы они приносили реальную пользу и становились точками притяжения для местных сообществ», — подчеркнула Светлана Маковкина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.