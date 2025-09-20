В Тольятти разработали интенсив по русскому языку для студентов из Китая

Молодые люди, еще находясь на родине, смогут внести в изучение языка специфику, которая затем потребуется при очном обучении выбранной профессии. Кроме того, программа содержит модуль, рассчитанный на изучение русского языка с нуля, он содержит базовые бытовые слова, фразы и ситуации, которые помогут быстро войти в языковую среду. За счет размещения модуля в системе «Росдистант» преподаватели смогут видеть результаты занятий студентов и корректировать формат онлайн-занятий с учетом их потребностей. Одно из ключевых отличий образовательного модуля, разработанного в ТГУ, от существующих аналогов — акцент на географию Самарской области — региона, где студенты из Китая будут учиться. По замыслу разработчиков, это позволит донести до китайских студентов особенности менталитета, традиций и культуры в регионе, сделать обучение более эффективным.