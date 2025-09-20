Мэр Сергей Петрин поздравил воронежцев с Днём города

Мэр Воронежа Сергей Петрин поздравил местных жителей с Днём города. Слова поздравления он опубликовал в своём telegram-канале в субботу, 20 сентября.
В этом году столица Черноземья отмечает свой 439-й день рождения. Мэр отметил, что каждый из воронежцев может преподнести городу подарок, оберегая и любя его, восхищаясь красотой его природы, гордясь его славной историей и каждым жителем.
«В этот год, приуроченный к 80-й годовщине Великой Победы, жители нашего города достойны высокого звания Почётный житель Воронежа», — сказал Сергей Петрин.
Особую благодарность мэр выразил участникам СВО, каждый день рискующих своей жизнью ради тысяч других.
Мы также гордимся нашей молодёжью, которая ежегодно завоёвывает новые пьедесталы, а самое главное возвращается в Воронеж. Это значит, что, как и сотни лет назад, наш город растёт, развивается и процветает.
Напомним, что гостей и жителей столицы Черноземья в День города ожидает ряд мероприятий. Ознакомиться с праздничной программой можно по ссылке.