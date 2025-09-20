Жители Красноярска выбрали лучшие пельмени, которые есть в магазинах

Жители Красноярска выбрали лучшие пельмени.
Какие пельмени предпочитают жители Красноярска? Этим вопросом задались составители народного рейтинга.
Издание Ngs24.ru провело голосование среди красноярцев и выяснило, каким пельменям доверяют горожане. Выявились однозначные фавориты.
Первое место жители Красноярска поставили пельменям «Изобильный Олимп». За них проголосовали 414 раз (20% голосов).
На втором месте оказались пельмени «Ермолино». За них проголосовал 391 красноярец (18%).
Третье место у пельменей от «Мираторга». Их выбрали 208 жителей города (10%).
Однако, как отмечают красноярцы, лучшие пельмени — это домашние, которые сделаны собственноручно.
