Жители Красноярска выбрали лучшие пельмени, которые есть в магазинах

Стало известно, какие пельмени предпочитают покупать красноярцы.

Источник: Аргументы и факты

Жители Красноярска выбрали лучшие пельмени.

Какие пельмени предпочитают жители Красноярска? Этим вопросом задались составители народного рейтинга.

Издание Ngs24.ru провело голосование среди красноярцев и выяснило, каким пельменям доверяют горожане. Выявились однозначные фавориты.

Первое место жители Красноярска поставили пельменям «Изобильный Олимп». За них проголосовали 414 раз (20% голосов).

На втором месте оказались пельмени «Ермолино». За них проголосовал 391 красноярец (18%).
Третье место у пельменей от «Мираторга». Их выбрали 208 жителей города (10%).

Однако, как отмечают красноярцы, лучшие пельмени — это домашние, которые сделаны собственноручно.

Ранее жители Красноярска определили лучшего терапевта города.