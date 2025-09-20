Школы Хабаровского края заплатят 1,6 миллиона рублей из-за нарушений в столовых

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю продолжает мониторинг организации горячего питания в школах региона. В 2024/2025 учебном году проверены все 335 общеобразовательных учреждений, где обучаются ученики 1−4 классов. Лабораторные исследования проведены в 91,3% случаев. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Несмотря на снижение доли проверок с выявленными нарушениями до 63,5% (против 70,8% в предыдущем году), продолжают выявляться системные проблемы. Основные нарушения касаются устройства пищеблоков, несоблюдения утвержденного меню, качества кухонной посуды и документационного сопровождения.
По результатам проверок составлено 239 административных протоколов, вынесено 203 постановления о наказании и наложено штрафов на сумму 1,62 миллиона рублей. В суды направлено 20 исков о понуждении к исполнению санитарных норм. В новом учебном году контроль за организацией школьного питания будет продолжен с акцентом на устранение повторных нарушений.