Школы Хабаровского края заплатят 1,6 миллиона рублей из-за нарушений в столовых

По результатам проверок составлено 239 административных протоколов, вынесено 203 постановления о наказании и наложено штрафов на сумму 1,62 миллиона рублей. В суды направлено 20 исков о понуждении к исполнению санитарных норм. В новом учебном году контроль за организацией школьного питания будет продолжен с акцентом на устранение повторных нарушений.