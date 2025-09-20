Огромную мутировавшую печень удалили врачи Владивостока у пациентки

В реанимационное отделение клинической больницы № 4 привезли женщину в крайне тяжёлом состоянии. Её пристрастие к алкоголю достигло такой степени, что она утратила способность передвигаться.
После обследования врачи поставили диагноз — алкогольная полинейропатия, серьёзное заболевание периферической нервной системы, которое может привести к инвалидности или даже летальному исходу.
Однако при дальнейшем осмотре медики обнаружили у пациентки серьёзное отклонение — печень необычно большого размера. Именно эта патология стала причиной отказа почек, что значительно осложнило её состояние.
Несмотря на все предпринятые меры, врачам не удалось спасти женщину. На момент поступления её здоровье было уже в критическом состоянии.