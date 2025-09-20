Госстройнадзор проверил стройку школы в Серебряном Береге

Ранее в СМИ сообщалось, что на стройке в последние недели не было замечено рабочих. В мэрии объяснили, что на текущий момент объект находится на завершающей стадии. Работы ведутся субподрядными организациями, и на площадке остаются только специалисты, занимающиеся финальной отделкой и благоустройством. Завершение строительства школы планируется в этом году.