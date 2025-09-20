Ричмонд
Госстройнадзор проверил стройку школы в Серебряном Береге

Ранее омичи жаловались, что здание внезапно опустело. Рабочих не видят там неделями.

Источник: Om1 Омск

19 сентября Госстройнадзор Омской области провел выездную проверку на строительном объекте школы в микрорайоне Серебряный Берег. Результаты рейда и цели проверки пока не были раскрыты.

Школу строит Управление капитального строительства города Омска, а генеральным подрядчиком является компания ООО «Русстрой».

Ранее в СМИ сообщалось, что на стройке в последние недели не было замечено рабочих. В мэрии объяснили, что на текущий момент объект находится на завершающей стадии. Работы ведутся субподрядными организациями, и на площадке остаются только специалисты, занимающиеся финальной отделкой и благоустройством. Завершение строительства школы планируется в этом году.