Госстройнадзор проверил стройку школы в Серебряном Береге

19 сентября Госстройнадзор Омской области провел выездную проверку на строительном объекте школы в микрорайоне Серебряный Берег. Результаты рейда и цели проверки пока не были раскрыты.
Школу строит Управление капитального строительства города Омска, а генеральным подрядчиком является компания ООО «Русстрой».
Ранее в СМИ сообщалось, что на стройке в последние недели не было замечено рабочих. В мэрии объяснили, что на текущий момент объект находится на завершающей стадии. Работы ведутся субподрядными организациями, и на площадке остаются только специалисты, занимающиеся финальной отделкой и благоустройством. Завершение строительства школы планируется в этом году.