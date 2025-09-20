Ричмонд
Масштабная фестиваль-ярмарка «АмурФест. Осень» пройдет в Хабаровске в октябре

Хабаровск готовится к еще одному сезонному и масштабному фестивалю «АмурФест. Осень», который пройдет 4 и 5 октября на площади имени Ленина.

Источник: Мэрия Хабаровска

Его организуют при поддержке краевого правительства и президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом пишет пресс-служба городской администрации.

В этом году ярмарку приурочили ко Дню города, поэтому для гостей подготовят насыщенную шоу-программу с выступлениями творческих коллективов, предпринимателей и мастеров ручной работы. Для семей с детьми создадут интерактивные зоны с играми и мастер-классами.

«Проведение фестиваля под лозунгом “Край победителей!” приобретает особое значение в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны. Этот слоган многогранен: мы отдаем дань памяти героям-победителям прошлого, гордимся современными достижениями и трудовыми победами нашего края и с уверенностью смотрим в будущее, полные сил для новых свершений», — заявили в Минкультуры Хабаровского края.