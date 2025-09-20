Берега Новосибирского водохранилища очистили от мусора

Дудникова также подчеркнула, что всё больше компаний, от крупных предприятий до стартапов, активно подключаются к этим инициативам. Она поблагодарила региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтёрству и министерство природных ресурсов и экологии за организацию акции.