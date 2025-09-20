Берега Новосибирского водохранилища очистили от мусора

В Новосибирске прошла масштабная уборка берегов водохранилища в рамках всероссийской акции «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». В мероприятии участвовали заместитель губернатора Валентина Дудникова, а также представители региональных молодежных, волонтерских и общественных организаций. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.
По словам замгубернатора, волонтерское движение играет ключевую роль в подобных акциях: «С радостью приняла участие в традиционной акции по уборке прибрежной зоны. Это событие — часть федерального проекта “Вода России”, направленного на очистку берегов водных объектов от мусора».
Дудникова также подчеркнула, что всё больше компаний, от крупных предприятий до стартапов, активно подключаются к этим инициативам. Она поблагодарила региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтёрству и министерство природных ресурсов и экологии за организацию акции.
Собранное вторсырьё будет отправлено на сортировку и переработку. Очистка береговой линии у «Центрального пляжа» Академгородка показала эффективность совместной работы власти, бизнеса и общественности в решении экологических задач региона.