Что можно и нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

В Беларуси православные верующие 21 сентября празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Данный праздник входит в число 12 главных в православной церкви. Его дата из года в год неизменна.
Рождество Пресвятой Богородицы, история.
Исходя из письменных источников, указанный праздник христиане стали праздновать только в V веке. Предание рассказывает историю семьи Девы Марии. Ее родители были благочестивыми людьми, но у них до самой старости не было детей. Так, Иоаким и Анна часто молились о ребенке. В какой-то момент женщине явился ангел и сообщил о том, что их молитвы были услышаны и у них родится девочка, которая станет выше всех земных дочерей. Ангел добавил, что ее следует назвать Марией. И через девять дней на свет появилась девочка, которую назвали Марией, как и указывал ангел.
Рождество Пресвятой Богородицы, традиции.
По традиции, на Рождество Пресвятой Богородицы верующие ходят в церковь на службу, а также молятся Деве Марии. Чаще всего у нее просят помощи в зачатии детей, а также благодарят за урожайный год. К слову, Богородица является покровительницей женщин, семейного очага. После службы в храме было принято собираться всей семьей за праздничным столом. На стол чаще всего подавали рыбные блюда несмотря на то, что строгого поста нет.
Рождество Пресвятой Богородицы, что нельзя делать.
Запрещено провоцировать конфликты, ссорится. Вместе с тем не стоит устраивать шумные гуляния. На указанный праздник нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, бытовыми делами.
Рождество Пресвятой Богородицы, что можно делать.
По традиции, в указанный праздник ходили в церковь на службу, молились деве Марии и просили у нее помощи в зачатии день. А еще на праздник обязательно ходили в гости. Кроме того, в данный день приветствуется оказание помощи нуждающимся. На указанную дату старались планировать свадьбы. Предки верили, что брак окажется счастливым.
Рождество Пресвятой Богородицы, народные приметы.
Согласно приметам, большое количество паутины предсказывает теплую погоду. В том случае, если деревья опали с листьев, то ждали раннюю зиму.
