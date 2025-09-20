Что можно и нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

Исходя из письменных источников, указанный праздник христиане стали праздновать только в V веке. Предание рассказывает историю семьи Девы Марии. Ее родители были благочестивыми людьми, но у них до самой старости не было детей. Так, Иоаким и Анна часто молились о ребенке. В какой-то момент женщине явился ангел и сообщил о том, что их молитвы были услышаны и у них родится девочка, которая станет выше всех земных дочерей. Ангел добавил, что ее следует назвать Марией. И через девять дней на свет появилась девочка, которую назвали Марией, как и указывал ангел.