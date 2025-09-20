Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал белорусам, что делать с лишним яблоком, сообщила пресс-служба президента.
Ранее белорусский лидер сказал, в каком виде сохранить урожай овощей и фруктов.
Но еще в поездке в агрогородок Жировичи в Гродненской области глава республики, в целом, указал на задачу сохранения урожая овощей и фруктов в товарном виде в межсезонье.
— Смотри, чтобы у нас не было проблем с овощами и картофелем, — предупредил он чиновников.
При этом власти Гродненской области сказали, что готовы поделиться со страной урожаем яблок. На что Александр Лукашенко сказал, как, вообще, белорусам поступать с избытком яблок.
— Если есть лишнее яблоко — отдай, — указал лидер страны.
А чиновникам сказал, что следует подходить с государственных позиций, а не только с позиций области.
Еще он заметил, что главное, чтобы были очищены и подготовлены все овощехранилища для закладки овощей, фруктов и картофеля.
— Это по-военному надо делать, — констатировал белорусский президент.
Однако Александр Лукашенко остался недоволен благоустройством Жировичей: «Делалось на скорую руку и по-военному».
И мы писали, что глава страны сказал белорусским таможенникам про реагирование на вызовы и угрозы.