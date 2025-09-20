Два инклюзивных маршрута Свердловской области получили статус национальных

«Императорский» и «Демидовский» маршруты, адаптированные для туристов с инвалидностью, получили статус национальных. Их создание отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Инклюзивные маршруты прошли проверку в рамках экспертного тура Ассоциации туроператоров России. Там созданы видео-сурдогиды обзорных экскурсий, приобретены сенсорные комплекты для людей с ментальными нарушениями, радиогиды. Также запланирована покупка специализированной узкой складной коляски для стилизованного железнодорожного вагона «Императорского маршрута». Это позволит организовать безопасное путешествие с участием гостей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. Кроме того, будут установлены перекатные пандусы для отдельных объектов, включенных в маршруты.
«Теперь адаптированные версии маршрутов “Демидовский” и “Императорский”, доступные для людей с ограничениями здоровья, также имеют статус национальных. Это говорит о системной работе региона в развитии инклюзивного туризма, добавляет маршрутам статуса и возможностей претендовать на федеральную поддержку в развитии инфраструктуры и объектов показа», — отметил заместитель губернатора — министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.