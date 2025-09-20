Резкий рост заболеваемости ОРВИ в Новосибирской области: что советуют специалисты

В Новосибирской области отмечается значительное увеличение количества случаев заболевания ОРВИ. Сезонный подъем заболеваемости начался раньше обычного, сообщают «Вести Новосибирск».
Как сообщила заместитель главврача поликлиники № 1 Анастасия Шуркевич, за прошлую неделю было зарегистрировано более 1,5 тысяч обращений граждан с симптомами респираторных инфекций, а также свыше 300 активных вызовов врачей на дом. При этом она подчеркнула, что медики справляются с нагрузкой.
Наибольшие очереди в поликлиниках традиционно образуются по понедельникам. Новосибирцам напоминают, что при ухудшении самочувствия в выходные дни не обязательно ждать начала рабочей недели — в субботу и воскресенье до обеда во всех поликлиниках дежурят врачи, которые могут поставить диагноз и выписать больничный.
Согласно данным Роспотребнадзора, в начале сентября в регионе было зарегистрировано около 10 тысяч заболевших, а уже через неделю это число удвоилось и продолжает стремительно увеличиваться. По наблюдениям медиков, первыми заболевать начали дети, после чего инфекция распространилась среди взрослого населения. По сравнению с августом, количество заболевших выросло в несколько раз.
В ведомстве напомнили, что самой эффективной мерой профилактики гриппа является вакцинация. Прививаться необходимо ежегодно, поскольку вирус постоянно мутирует, а состав вакцины регулярно обновляется с учетом циркулирующих штаммов.
Кроме того, специалисты рекомендуют соблюдать меры неспецифической профилактики: регулярно мыть руки с мылом или использовать антисептики, не прикасаться к лицу немытыми руками, проводить влажную уборку и проветривание помещений, использовать медицинские маски в местах скопления людей и в присутствии больных, а также придерживаться режима работы и отдыха, сбалансированно питаться и сохранять физическую активность.
Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что диагноз клещевой энцефалит подтвердился у 76 человек, укушенных клещами, 7 человек умерли.