Резкий рост заболеваемости ОРВИ в Новосибирской области: что советуют специалисты

Согласно данным Роспотребнадзора, в начале сентября в регионе было зарегистрировано около 10 тысяч заболевших, а уже через неделю это число удвоилось и продолжает стремительно увеличиваться. По наблюдениям медиков, первыми заболевать начали дети, после чего инфекция распространилась среди взрослого населения. По сравнению с августом, количество заболевших выросло в несколько раз.