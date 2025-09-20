Ричмонд
Из молдавских магазинов изымают специи, опасные для здоровья: Они вызывают тошноту, рвоту, судороги и спазмы в животе

Потребители, которые приобрели этот товар, могут вернуть его в магазин.

Источник: Комсомольская правда

Национальное агентство по безопасности продуктов питания сообщило, что операторы Kaufland SRL и Forward International SRL отзывают у потребителей следующую продукцию:

Гвоздика Galeo 10 г.

Номер партии: 0002783132.

Срок годности продукта: 25.01.2028.

Гвоздика Kamis 10 г.

Номер партии: 0002791365.

Срок годности продукта: 17.02.2028.

В них обнаружены повышенные уровни хлорпирифоса (вещество группы инсектицидов).

Хлорпирифос может негативно влиять на здоровье человека, вызывая симптомы: тошноту, спазмы в животе, рвоту, диарею, кашель, хрипы, мышечную слабость и судороги.

Потребители, которые приобрели этот товар, могут вернуть его в магазин.