Из молдавских магазинов изымают специи, опасные для здоровья: Они вызывают тошноту, рвоту, судороги и спазмы в животе

Национальное агентство по безопасности продуктов питания сообщило, что операторы Kaufland SRL и Forward International SRL отзывают у потребителей следующую продукцию:
Гвоздика Galeo 10 г.
Номер партии: 0002783132.
Срок годности продукта: 25.01.2028.
Гвоздика Kamis 10 г.
Номер партии: 0002791365.
Срок годности продукта: 17.02.2028.
В них обнаружены повышенные уровни хлорпирифоса (вещество группы инсектицидов).
Хлорпирифос может негативно влиять на здоровье человека, вызывая симптомы: тошноту, спазмы в животе, рвоту, диарею, кашель, хрипы, мышечную слабость и судороги.
Потребители, которые приобрели этот товар, могут вернуть его в магазин.