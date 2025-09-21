Треть молодежи в Молдове не трудоустроена

По данным Eurostat, Молдова занимает первое место в Европе по уровню NEET-молодежи. Для сравнения: в Италии этот показатель составляет 19%, а в Румынии — 16%. Национальное бюро статистики уточняет, что из 513 тыс. молодых людей в возрасте 15−34 лет почти 150 тыс. нигде не заняты.