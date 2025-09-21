Треть молодежи в Молдове не трудоустроена

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. В Республике Молдова почти каждый третий молодой человек в возрасте от 15 до 34 лет не работает, не учится и не проходит профессиональное обучение, пишет служба Eurostat.
По оценкам специалистов, если бы эта категория была официально трудоустроена, государственный бюджет ежегодно получал бы дополнительно около 12 миллиардов леев, что составляет 10% всех доходов.
По данным Eurostat, Молдова занимает первое место в Европе по уровню NEET-молодежи. Для сравнения: в Италии этот показатель составляет 19%, а в Румынии — 16%. Национальное бюро статистики уточняет, что из 513 тыс. молодых людей в возрасте 15−34 лет почти 150 тыс. нигде не заняты.
Эксперты связывают ситуацию с высокими требованиями работодателей и низким уровнем заработной платы, из-за чего многие выпускники вузов сталкиваются с трудностями при трудоустройстве.
Демограф Валериу Саинсус отмечает, что существует разрыв между подготовкой в университетах и требованиями рынка труда. Кроме того, значительная часть экономики остается в тени, а зарплаты неквалифицированных работников порой выше, чем у специалистов с высшим образованием.
На уровне профессионального образования проблема проявляется в недоборе студентов. В профессиональном училище коммуны Бубуечь, например, в группы по пчеловодству и цветоводству в этом году поступили лишь 10 и 7 учащихся при минимально необходимых 20 и 12 местах.
Заместитель директора учебного заведения Виктория Автудов пояснила, что за последние четыре года недобор стал постоянным явлением, во многом из-за стереотипов об училищах.
Чтобы привлечь больше студентов, учреждение внедрило систему дуального образования: 30% времени учащиеся проводят на занятиях, а 70% — работают по специальности. Кроме того, им предоставляют бесплатное питание и жилье.