Финалист отборочного конкурса в Омске выступил в шоу «Ну-ка, все вместе»

19 сентября Ернур Такен принял участие в популярном вокальном конкурсе «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия», который является одним из самых масштабных шоу на российском телевидении. Ернур Такен — житель Казахстана, который в августе приехал в Омск, чтобы принять участие в кастинге шоу, и победил.
В этом проекте участников оценивают сразу 100 членов жюри — известных музыкантов и экспертов разных жанров и поколений. Задача конкурсанта — спеть так, чтобы его поддержало как можно больше судей.
Ернур исполнил песню Филиппа Киркорова «Я эту жизнь тебе отдам…», однако набрал лишь 46 баллов. Несмотря на невысокую оценку, он удостоился похвал от многих членов жюри, включая знаменитых артистов.
Николай Басков, известный российский певец, отметил, что голос Ернура очень красивый и чистый: «Как ручеёк бежит! Водопад!» — сказал Басков, выразив своё восхищение.
Азат Раимбердиев, финалист 5-го сезона шоу, добавил: «Ты веришь в свою мечту, и эти 46 баллов могут стать трамплином в будущее. Подготовься еще раз и учти свои ошибки. Только сильный человек может превратить их в плюсы».
Сергей Лазарев, еще один судья шоу, выразил мнение, что Ернур неудачно выбрал песню и не совсем верно распределил свои силы: «Ты начал низко, а твоя сильная сторона — это высокие ноты», — сказал Лазарев.
В жюри подчеркнули, что участник заслуживает второго шанса, и Ернур может вернуться в следующий сезон с улучшенным выступлением.