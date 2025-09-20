Ричмонд
В Тюмени участники «ЭКОВолны РВК 2.0» собрали более 1,7 тонны мусора

Мероприятие прошло в формате экологического квеста.

Свыше 1,7 тонны мусора собрали в ходе акции «ЭКОВолна РВК 2.0» в Тюмени. Мероприятие прошло в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в городской администрации.

Акция прошла в формате экологического квеста на спортивной базе в районе ТЭЦ-2. Более 50 участников, разделившись на команды, соревновались не только в скорости сбора мусора, но и в его сортировке, а также решали экологические задачи и создавали арт-объекты из вторсырья. Общими усилиями был очищен участок лесополосы протяженностью около километра. Среди находок — пластиковые и стеклянные бутылки, шины, зеркало, межкомнатные двери и другой бытовой мусор.

«Для Тюменского водоканала экология всегда в приоритете: мы используем современные энергосберегающие технологии, совершенствуем методы очистки воды и стоков и поддерживаем инициативы, которые делают город чище и комфортнее. Я рада, что сегодня здесь собрались и сотрудники водоканала, и студенты. Ведь только вместе мы можем формировать ответственное отношение к природе», — отметила директор по персоналу компании «Росводоканал Тюмень» Инна Миллер.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.