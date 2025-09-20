В Тюмени участники «ЭКОВолны РВК 2.0» собрали более 1,7 тонны мусора

Акция прошла в формате экологического квеста на спортивной базе в районе ТЭЦ-2. Более 50 участников, разделившись на команды, соревновались не только в скорости сбора мусора, но и в его сортировке, а также решали экологические задачи и создавали арт-объекты из вторсырья. Общими усилиями был очищен участок лесополосы протяженностью около километра. Среди находок — пластиковые и стеклянные бутылки, шины, зеркало, межкомнатные двери и другой бытовой мусор.