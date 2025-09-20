В Новороссийске разработали новый маршрут промышленного туризма

Новый маршрут промышленного туризма «Строительная сила Псебая» создали в городе Новороссийске Краснодарского края в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в городской администрации.
Первыми участниками экскурсии стали ученики гимназии № 6. В первый день они посетили «Главстрой-Усть-Лабинск» — крупнейшего производителя высокотехнологичной и экологически чистой продукции на юге России. Завод выпускает газобетонные блоки и армированные перемычки. Во второй день они совершили экскурсию на завод по производству гипсокартонных листов, металлического профиля и строительных смесей «Кнауф Гипс Кубань».
«Возможность посетить промышленные предприятия является уникальным опытом, позволяющим узнать больше о производстве. Ребята получили ценные знания и впечатления от увиденного. Надеемся, что этот опыт вдохновит их на будущие свершения и выбор профессии. А руководителям предприятий вручили подарки в честь празднования Дня города-героя Новороссийска. Мы продолжим разрабатывать экскурсионные маршруты на промышленные предприятия города-героя Новороссийска и предприятия Краснодарского края», — отметила руководитель туристического агентства «АрхиВед», которое разработало маршрут, Елена Савельева.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.