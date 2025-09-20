В станице Вешенской Ростовской области открылся краеведческий музей

В станице Вешенской торжественно открыли краеведческий музей Шолоховского района. По данным Правительства Ростовской области, это событие состоялось 18 сентября.
— В музее семь залов, где размещены четыре постоянные экспозиции: «Природа Шолоховского района», «История казачества», «События Великой Отечественной войны на территории района» и «История и современность района», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, есть два выставочных зала и кинолекторий с современным мультимедийным оборудованием.
Посетители смогут ознакомиться с местными животными и растениями, включая те, что занесены в Красную книгу, и узнать историю возникновения станицы Вешенской.