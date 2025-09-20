В Свердловской области прошел форум креативных индустрий

В рамках деловой программы обсуждались вопросы государственной поддержки креативных индустрий и подготовки кадров в этой сфере. Также спикеры разобрали развитие медиаиндустрии города, кейсы успешных творческих бизнесов и конкретные инструменты для предпринимателей в сферах дизайна, моды, рекламы, гастрономии и ремесел. Также была организована насыщенная культурная и практическая часть. На выставке-маркете гости могли приобрести изделия уральских мастеров. В течение всего дня проходили ремесленные мастер-классы, где каждый мог создать собственный сувенир.