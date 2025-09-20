В Свердловской области прошел форум креативных индустрий

Форум креативных индустрий «Создано на Урале: от творчества к экономике» состоялся 12 сентября в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте информационной политики региона.
В рамках деловой программы обсуждались вопросы государственной поддержки креативных индустрий и подготовки кадров в этой сфере. Также спикеры разобрали развитие медиаиндустрии города, кейсы успешных творческих бизнесов и конкретные инструменты для предпринимателей в сферах дизайна, моды, рекламы, гастрономии и ремесел. Также была организована насыщенная культурная и практическая часть. На выставке-маркете гости могли приобрести изделия уральских мастеров. В течение всего дня проходили ремесленные мастер-классы, где каждый мог создать собственный сувенир.
«При финансовой поддержке правительства региона в 11 городах Свердловской области в этом году были организованы события для развития креативных индустрий — форумы, фестивали и другие мероприятия. Креативные индустрии создают новые рабочие места, помогают улучшать городскую среду и делать более комфортной жизнь людей, формируют уникальный имидж территории. Правительство Свердловской области видит огромный потенциал в этом секторе и продолжает выстраивать комплексную систему мер поддержки», — отметил заместитель губернатора Свердловской области — министр инвестиций и развития региона Дмитрий Ионин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.