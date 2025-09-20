«194 такси и 23 маршрутки». Транспортная инспекция сказала об изъятом транспорте за нарушения в перевозке пассажиров

Транспортной инспекцией в 2025 году изъято свыше 2000 транспортных средств. Подробнее в Министерстве транспорта и коммуникаций рассказали БелТА.
Так, с начала года сотрудниками Транспортной инспекции было проведено 205 контрольных мероприятий, в ходе которых выявили около 420 нарушений и изъяли 217 авто. В общем, было изъято 194 машины такси и 23 маршрутки.
Причиной изъятий стало осуществление предпринимательской деятельности без лицензии либо с нарушениями иных правил и условий. Среди частных нарушений также — отсутствии договоров страхования и техосмотра, участии в дорожном движении авто с неисправностями, которые запрещают эксплуатацию ТС.
— Еще водители нарушали режим труда и отдыха, правила перевозки пассажиров, — добавили в пресс-службе.
