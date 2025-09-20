Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«194 такси и 23 маршрутки». Транспортная инспекция сказала об изъятом транспорте за нарушения в перевозке пассажиров

Транспортная инспекция Беларуси изъяла 194 такси и 23 маршрутки за нарушения.

Источник: Комсомольская правда

Транспортной инспекцией в 2025 году изъято свыше 2000 транспортных средств. Подробнее в Министерстве транспорта и коммуникаций рассказали БелТА.

Так, с начала года сотрудниками Транспортной инспекции было проведено 205 контрольных мероприятий, в ходе которых выявили около 420 нарушений и изъяли 217 авто. В общем, было изъято 194 машины такси и 23 маршрутки.

Причиной изъятий стало осуществление предпринимательской деятельности без лицензии либо с нарушениями иных правил и условий. Среди частных нарушений также — отсутствии договоров страхования и техосмотра, участии в дорожном движении авто с неисправностями, которые запрещают эксплуатацию ТС.

— Еще водители нарушали режим труда и отдыха, правила перевозки пассажиров, — добавили в пресс-службе.

Тем временем новый знак с табличкой о работе дронов появится на дорогах Беларуси. До этого МВД показало другой новый дорожный знак, который установят в Беларуси.

Еще ГАИ предупредила о масштабной спецакции в Беларуси: «Выбыли наряды спецподразделения “Стрела” и экипажи трех областей».

Тем временем семь авто попали в массовое ДТП на МКАД в Минске.