В школе № 3 кубанской станицы Брюховецкой открыли агротехнический класс

Агротехнический класс начал работать в школе № 3 станицы Брюховецкой Краснодарского края по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.
Занятия в агроклассе нацелены на повышение престижа профессий, связанных с сельским хозяйством и перерабатывающим производством, а также ранней профориентационной подготовкой. В школе отметили, что ученики седьмого и десятого классов будут углубленно изучать химию и биологию, а также получать практические навыки на современном учебном оборудовании. Особое внимание уделят агротехнологиям, лабораторным анализам и экологическим исследованиям.
«Стратегическая задача агротехнологического образования — создать кадровый резерв для укрепления агропромышленного комплекса. Каждый агрокласс — это инвестиция в технологический суверенитет, точка роста для села и мост между передовой наукой и реальным производством», — подчеркнул министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.