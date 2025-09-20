В школе № 3 кубанской станицы Брюховецкой открыли агротехнический класс

Занятия в агроклассе нацелены на повышение престижа профессий, связанных с сельским хозяйством и перерабатывающим производством, а также ранней профориентационной подготовкой. В школе отметили, что ученики седьмого и десятого классов будут углубленно изучать химию и биологию, а также получать практические навыки на современном учебном оборудовании. Особое внимание уделят агротехнологиям, лабораторным анализам и экологическим исследованиям.